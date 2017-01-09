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新着試写会応募情報

映画名（イベント名）をクリックすると詳細ページが表示されます。

登録日 映画名 応募先 会場名
2016-12-22 23:28:21 バイオハザード ザファイナル ネットカフェ自由空間 鑑賞券
2016-12-22 23:23:54 アラビアの女王 愛と宿命の日々 別冊フレンド 鑑賞券
2016-12-22 23:18:25 恋妻家宮本 RKB 都久志会館
2016-12-22 23:15:57 新宿スワンII RKB TOHOシネマズ天神
2016-12-22 23:08:16 ザ・コンサルタント FBS T・ジョイ博多
2016-12-21 20:56:39 恋妻家宮本 FPP 都久志会館
2016-12-8 15:55:19 恋妻家宮本 シティリビング 都久志会館
2016-12-8 15:50:39 ぼくは明日、昨日のきみとデートする アサデス。 鑑賞券
2016-12-8 15:46:27 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 博多バスターミナル その他
2016-12-8 15:41:30 僕らのごはんは明日で待ってる FBS TOHOシネマズ天神

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新着上映情報

映画名（イベント名）をクリックすると詳細ページが表示されます。

登録日 映画名 応募先 会場名
2016-12-22 23:19:06 恋妻家宮本 RKB 都久志会館
2016-12-22 23:16:26 新宿スワンII RKB TOHOシネマズ天神
2016-12-22 23:08:59 ザ・コンサルタント FBS T・ジョイ博多
2016-12-22 23:03:49 破門　ふたりのヤクビョーガミ FBS Ｔ・ジョイ博多
2016-12-8 15:56:05 恋妻家宮本 シティリビング 都久志会館

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試写会掲示板最新投稿

カテゴリー 件名 希望者 返信数 登録日時
その他 緊急度：2 『日本一の温泉郷 湯布院・別府 極楽地獄めぐり日帰りの旅』１名様分... hiraocafe さん 0 2017-1-9 18:00
求む 緊急度：3 【求】1/14(土)『新宿スワンⅡ』 ぴよ さん 0 2017-1-9 12:02
求む 緊急度：4 【求】《条件変えました》1/14(土) 『新宿スワンⅡ』お譲りください ぽこちゃん さん 0 2017-1-9 7:38
求む 緊急度：4 【条件を変えました】（求）本能寺ホテル　1/12(1名又は2名) 白いカラス さん 0 2017-1-7 10:14
求む 緊急度：4 「ザ・コンサルタント」1/13 同行希望 kyoten さん 0 2017-1-6 23:31

新規投稿...もっと見る譲る求む同行者その他）※試写状は非売品です。売買表記は削除致します；

トピック一覧

フォーラム トピック 返信 閲覧 最終投稿
試写会鑑賞券情報提供「恋妻家宮本」試写会 1/23未解決トピック136kyoten2017-1-9 20:25
試写会鑑賞券情報提供『3月のライオン 前編』試写会未解決トピック0130りん2017-1-7 16:13
試写会鑑賞券情報提供『君と100回目の恋』FM福岡 公開収録招待券未解決トピック095りん2017-1-7 16:06
福岡街ネタ1月23日「恋妻家宮本」試写会情報 都久志会館未解決トピック0114ねこっちゃ2017-1-1 22:14
福岡街ネタ1月24日「キセキーあの日のソビトー」試写会情報 イオンシネマ未解決トピック0116ねこっちゃ2017-1-1 22:09
試写会鑑賞券情報提供「恋妻家宮本」試写会プレゼント未解決トピック0126こぱん2016-12-27 16:53
なんでも掲示板キセキを呼ぼうキャンペーン！(12/23～1/27)未解決トピック4392みー2016-12-25 16:10
試写会鑑賞券情報提供「バイオハザード ザファイナル」ムビチケプレゼント情報0181ねこっちゃ2016-12-14 22:24
試写会鑑賞券情報提供「アラビアの女王 愛と宿命の日々」劇場鑑賞券プレゼント情報0154ねこっちゃ2016-12-14 20:54
試写会鑑賞券情報提供1月14日「新宿スワンⅡ」舞台挨拶付き試写会情報0344ねこっちゃ2016-12-14 9:39
試写会鑑賞券情報提供破門　ふたりのヤクビョウガミ　試写　舞台挨拶0755ミラパケッソ2016-12-13 9:23
試写会鑑賞券情報提供『キセキ －あの日のソビト－』試写会（イオン）0363りん2016-11-27 18:45
試写会鑑賞券情報提供『土竜の唄　香港狂騒曲』試写会（12/15）0392りん2016-11-26 6:49
試写会鑑賞券情報提供『相棒 －劇場版IV－』試写会1373りん2016-11-26 6:18
試写会鑑賞券情報提供マダムフローレンス　ミーナ天神0165saku2016-11-25 0:18

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