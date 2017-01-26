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新着試写会応募情報

映画名（イベント名）をクリックすると詳細ページが表示されます。

登録日 映画名 応募先 会場名
2017-1-17 12:08:18 ひるね姫　～知らないワタシの物語～ au ユナイテッド・シネマ　キャナルシティ１３　他
2017-1-17 12:01:04 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man au ユナイテッド・シネマ
2017-1-17 11:58:04 東のエデン 総集編 Air Communication au ユナイテッド・シネマ　キャナルシティ１３　他
2017-1-17 11:52:46 一週間フレンズ。 TNC 西鉄ホール
2017-1-17 11:47:53 チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～ TOHOシネマズ（アプリ） TOHOシネマズ天神　福津　直方
2017-1-17 11:44:03 チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～ J:COM TOHOシネマズ天神
2017-1-17 10:55:37 ラ・ラ・ランド filmarks 西鉄ホール
2017-1-17 10:50:38 ラ・ラ・ランド KBC 西鉄ホール
2017-1-17 10:44:55 ラ・ラ・ランド FBS Ｔ・ジョイ博多
2017-1-17 10:39:33 サバイバルファミリー TNC TOHOシネマズ天神 ソラリア館

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新着上映情報

映画名（イベント名）をクリックすると詳細ページが表示されます。

登録日 映画名 応募先 会場名
2017-1-17 12:09:49 ひるね姫　～知らないワタシの物語～ au ユナイテッド・シネマ　キャナルシティ１３　他
2017-1-17 12:09:03 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man au ユナイテッド・シネマ
2017-1-17 11:58:37 東のエデン 総集編 Air Communication au ユナイテッド・シネマ　キャナルシティ１３　他
2017-1-17 11:55:02 一週間フレンズ。 TNC 西鉄ホール
2017-1-17 11:44:50 チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～ J:COM TOHOシネマズ天神

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試写会掲示板最新投稿

カテゴリー 件名 希望者 返信数 登録日時
求む 緊急度：4 1/31 ラ・ラ・ランド 、ペア きゃすばる さん 0 2017-1-26 10:28
求む 緊急度：1 （求）相棒　2/3【交渉中です】 白いカラス さん 1 2017-1-25 22:00
譲る 緊急度：1 ２月３日（金）相棒　ペア試写会《決まりました》 七夕 さん 5 2017-1-25 20:25
求む 緊急度：1 （決まりました）ラ・ラ・ランド　1/31　ペア　譲ってください shin さん 2 2017-1-25 15:56
譲る 緊急度：1 決まりました～ドクターストレンジ ムビチケ ペア 仙道 さん 4 2017-1-23 14:16

新規投稿...もっと見る譲る求む同行者その他）※試写状は非売品です。売買表記は削除致します；

トピック一覧

フォーラム トピック 返信 閲覧 最終投稿
試写会鑑賞券情報提供「ラ・ラ・ランド」ペア招待試写会　2月21日TOHOシネマズ天神未解決トピック034ねこっちゃ2017-1-26 17:43
試写会鑑賞券情報提供『チア☆ダン』試写会（2/24）未解決トピック2398karen2017-1-21 19:44
試写会鑑賞券情報提供「チア☆ダン」2月23日試写会 TOHOシネマズ未解決トピック0117ねこっちゃ2017-1-20 19:26
福岡街ネタ『劇場版 列車大行進』ペア招待券プレゼント情報未解決トピック089ねこっちゃ2017-1-20 17:55
試写会鑑賞券情報提供『ひるなかの流星』試写会未解決トピック0246りん2017-1-18 16:50
試写会鑑賞券情報提供『一週間フレンズ。』舞台挨拶付試写会（西鉄ホール）未解決トピック2613りん2017-1-18 16:48
ネット上のお得情報ヨロシクです先着プレゼント情報3未解決トピック259277トトロウ2017-1-17 12:18
試写会鑑賞券情報提供『ラ・ラ・ランド』試写会（2/2）1214りん2017-1-13 4:07
試写会鑑賞券情報提供『サバイバルファミリー』試写会（2/6）0125りん2017-1-13 4:03
試写会鑑賞券情報提供「キセキーあの日のソビトー」試写会1/24　イオンシネマ福岡0289kyoten2017-1-11 20:38
試写会鑑賞券情報提供キセキ　鑑賞券、グッズ0168saku2017-1-10 15:58
試写会鑑賞券情報提供「恋妻家宮本」試写会 1/231178kyoten2017-1-9 20:25
試写会鑑賞券情報提供『3月のライオン 前編』試写会0397りん2017-1-7 16:13
試写会鑑賞券情報提供『君と100回目の恋』FM福岡 公開収録招待券0322りん2017-1-7 16:06
福岡街ネタ1月23日「恋妻家宮本」試写会情報 都久志会館0160ねこっちゃ2017-1-1 22:14

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