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新着試写会応募情報

映画名（イベント名）をクリックすると詳細ページが表示されます。

登録日 映画名 応募先 会場名
2017-2-3 19:43:38 素晴らしきかな、人生 IMS イムズホール
2017-2-3 19:39:16 チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～ TOHOシネマズ（アプリ） TOHOシネマズ天神　福津　直方
2017-2-3 19:30:57 劇場版　列車大行進　～日本を駆ける列車たち～ Fukuokaナビ 鑑賞券
2017-2-3 19:25:06 ひるなかの流星 集英社 都久志会館
2017-1-17 12:08:18 ひるね姫　～知らないワタシの物語～ au ユナイテッド・シネマ　キャナルシティ１３　他
2017-1-17 12:01:04 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man au ユナイテッド・シネマ
2017-1-17 11:58:04 東のエデン 総集編 Air Communication au ユナイテッド・シネマ　キャナルシティ１３　他
2017-1-17 11:52:46 一週間フレンズ。 TNC 西鉄ホール
2017-1-17 11:44:03 チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～ J:COM TOHOシネマズ天神
2017-1-17 10:55:37 ラ・ラ・ランド filmarks 西鉄ホール

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新着上映情報

映画名（イベント名）をクリックすると詳細ページが表示されます。

登録日 映画名 応募先 会場名
2017-2-3 19:44:18 素晴らしきかな、人生 IMS イムズホール
2017-2-3 19:25:39 ひるなかの流星 集英社 都久志会館
2017-1-17 12:09:49 ひるね姫　～知らないワタシの物語～ au ユナイテッド・シネマ　キャナルシティ１３　他
2017-1-17 12:09:03 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man au ユナイテッド・シネマ
2017-1-17 11:58:37 東のエデン 総集編 Air Communication au ユナイテッド・シネマ　キャナルシティ１３　他

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試写会掲示板最新投稿

カテゴリー 件名 希望者 返信数 登録日時
譲る 緊急度：3 ２月１０日（金）１週間フレンズ（イオン福岡）ペア券 みくりん さん 0 2017-2-4 0:41
譲る 緊急度：3 2/10 一週間フレンズ 都久志会館 ペア ゆりかっぷ さん 1 2017-2-3 12:14
譲る 緊急度：4 一週間フレンズ 1/10 ちゅん さん 0 2017-2-3 12:10
譲る 緊急度：1 2/9 SINGシング　ペア１枚　(決まりました) ピーちゃん９ さん 1 2017-2-3 5:31
その他 緊急度：2 『ももちひろこスペシャルライブディナーショー』２名様分入場券お譲... hiraocafe さん 0 2017-2-2 23:00

新規投稿...もっと見る譲る求む同行者その他）※試写状は非売品です。売買表記は削除致します；

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フォーラム トピック 返信 閲覧 最終投稿
福岡街ネタキリンFIRE 　サンプリング未解決トピック1122トトロウ2017-2-3 18:57
何でも質問箱メルアドの非公開2110トトロウ2017-2-1 12:25
試写会鑑賞券情報提供「素晴らしきかな、人生」特別招待試写会 2月16日 イムズホール0173ねこっちゃ2017-1-29 11:55
試写会鑑賞券情報提供「ラ・ラ・ランド」ペア招待試写会　2月21日TOHOシネマズ天神0330ねこっちゃ2017-1-26 17:43
試写会鑑賞券情報提供『チア☆ダン』試写会（2/24）2486karen2017-1-21 19:44
試写会鑑賞券情報提供「チア☆ダン」2月23日試写会 TOHOシネマズ0170ねこっちゃ2017-1-20 19:26
福岡街ネタ『劇場版 列車大行進』ペア招待券プレゼント情報0121ねこっちゃ2017-1-20 17:55
試写会鑑賞券情報提供『ひるなかの流星』試写会0346りん2017-1-18 16:50
試写会鑑賞券情報提供『一週間フレンズ。』舞台挨拶付試写会（西鉄ホール）21010りん2017-1-18 16:48
ネット上のお得情報ヨロシクです先着プレゼント情報3259368トトロウ2017-1-17 12:18
試写会鑑賞券情報提供『ラ・ラ・ランド』試写会（2/2）1292りん2017-1-13 4:07
試写会鑑賞券情報提供『サバイバルファミリー』試写会（2/6）0153りん2017-1-13 4:03
試写会鑑賞券情報提供「キセキーあの日のソビトー」試写会1/24　イオンシネマ福岡0336kyoten2017-1-11 20:38
試写会鑑賞券情報提供キセキ　鑑賞券、グッズ0199saku2017-1-10 15:58
試写会鑑賞券情報提供「恋妻家宮本」試写会 1/231200kyoten2017-1-9 20:25

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