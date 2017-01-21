きゃ~♪今日サプライズで岡田准一くん来てくれました。お譲り頂いた方に感謝!感謝!!の一日でした♪

ありがとうですヽ(*´∀`)ノ 昨日掲示板見ず博多口行っちゃって(-_-;)マイングはちょこちょ200円や300円引きチラシを他の方が使ってるのを羨ましく(｀ε´)今日は雨になりそうなので明日にでも他駅遠征してきます✊